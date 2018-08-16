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16 Ağustos 2018 17:39

Keskin’den sürücülere uyarı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Kurban Bayramında trafikte oluşacak yoğunluk nedeniyle, sürücülerin aşırı hızdan uzak durmalarını ve kurallara uymalarını istedi.

Keskin’den sürücülere uyarı

16 Ağustos 2018 17:39


Aynı zamanda Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı da olan Keskin, Kurban Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizde bayramlarda karayollarında oluşan trafik yoğunluğundan dolayı her bayram sonrasında açı tablolarla karşılaşıyoruz. Türkiye’de bayram tatilleri süresince yaşanan trafik yoğunluğu can kayıplı kazalarındaki artışa neden oluyor. 2018 yılı Ramazan Bayramı tatili süresince trafik kazalarında yaklaşık 70 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 2017 yılı Kurban Bayramı tatili süresince ise kazalarda 122 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Trafik kazalarında yüzlerce vatandaşımız ise yaralanarak sakat kalıyor. Maalesef alınan tüm tedbirlere ve uyarılara rağmen bayram tatillerindeki bu acı tablo değişmiyor. Bu tabloyu değiştirmek toplum olarak hepimizin görevidir” şeklinde konuştu.


Keskin, Kurban Bayramı öncesinde özellikle tatile çıkacak olan tüm sürücülerden araçlarının genel bakımını ve gerekli teknik kontrollerini yapmalarını isteyerek, “Öncelikle tüm sürücülerimiz trafikte Saygı, Sevgi ve Sabırlı olmayı yani 3S diye nitelendirdiğimiz altın kuralı asla unutmamalı. Sürücülerimiz yollarda aşırı hıza, takip mesafesi ile trafik işaret ve uyarı levhalarına dikkat edilmeli. Yorgun ve uykusuz olarak yola çıkılmamalı. Sürücü ve yolcular emniyet kemerini mutlaka takmalı. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşulmamalı. Araç sürücüleri frene değil, kurallara güvensinler. Kurban Bayramı’nda sevdiklerimize, dostlarımıza ulaşmak isterken onlara cenazelerimiz gitmemeli. Tüm sürücülerimize Malatya’da 2018 yılı Trafik Haftasında liseli öğrencilerimiz arasında düzenlenen yarışmada birinci olan ‘Hız yapmak bela, arkandan okunur sela’ sloganını da hatırlatıyorum.” ifadelerini kullandı.


Keskin, vatandaşların Kurban Bayramı’nı da tebrik ederek, "Bayramın dünyaya, ülkemize barış, huzur getirmesini diliyorum. Milletimizin kardeşlik duygularının daha da pekiştirilmesine vesile olmasını temenni ederim" diye konuştu.




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