Kirasını ödeyemeyen kadın sokağa atıldı

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Pırıltı Sokak’ta bir apartmanda ikamet eden ve uzun süredir eşinden ayrı yaşayan 7 çocuk annesi İ.T. (52), 3 aylık ev kirasını ödeyemedi. İddiaya göre 3 aylık kira borcu biriken İ.T. evde yokken ev sahibi eşyalarını sokağa attı. Eşyalarının sokağa atıldığını öğrenen İ.T. kalacak yeri olmadığı için bir süredir eşyaları ile birlikte sokakta yaşıyor.

Biri hariç Yetiştirme Yurdunda büyüyen çocuklarının Malatya dışında yaşadığını iddia eden İ.T., "Üç yıldır burada oturuyorum. Kiramı bir kaç aydır ödeyemedim. Eşyalarımı sokağa bırakmışlar. Komşularım yardım etti, yemek getirdiler para getirdiler. Çıkarcı değilim. Kiramı emlakçıya ödemiştim dolandırıldım sokakta kalakaldım" diye konuştu