Sertifika törenine MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, İş-Kur Müdürü Vahap Toman, ve KOSGEB Müdürü Murat Seki katıldı. MÜSİAD konferans salonunda düzenlenen törende belge sahiplerine belgeleri takdim edildi. Toplam 250 kursiyerin katıldığı kursta194 kursiyer mezun oldu. Seminer gereğince KOSGEP Müdürü ve İş-Kur Müdürü kendi alanlarında vermiş oldukları destekleri katılımcılara sundu.

MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, İş-Kur Müdürü Vahap Toman ve KOSGEB Müdürü Murat Seki katılımcılara ve mezun olan kişilere ileride neler yapacaklarına dair bilgi verdi.