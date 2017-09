Şehit ve gazi dernekleri yöneticileri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut beraberinde Türkiye Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Serdar Koç, Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Sıddık Selçuk, Türkiye Harp Malulü Şehit, Gaziler Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Gözükara, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür eden Türkiye Şehit Aileleri Derneği Malatya Şube Başkanı Serdar Koç, “19 Eylül Gaziler gününde hüzün ve mutluluğu bir arada yaşamaktayız. Ebedi aleme göç etmiş aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Gazisi, şehidi olmayan bir topluluğun devleti de olmaz, milleti de olmaz. Onurluyuz, gururluyuz” şeklinde konuştu.

Gazilik ve şehitliğin kutsal makamlardan olduğunu belirten Başkan Çakır ise, “Toplumumuz şehitlerimize ve gazilerimize her zaman hak ettiği değeri vermiştir. Ülkemizin bu güne gelmesini şehitlerimize ve şehitliği göze almış gazilerimize borçluyuz. 15 Temmuzu ve darbeleri yaşamış ve yıllardır terörle mücadele eden bir milletiz. Şehit ve gazilerimiz sayesinde bu ülke hem büyümesine devam etmekte, hem de toprak bütünlüğünü korumakta ve bayrağını dalgalandırmaktadır. Hainler ve terör örgütleri bitmeyecektir. Hem içeriden hem de dışarıdan terör örgütlerini destekleyen Türkiye’nin başına bela eden yapılar var. Bizler perde gerisindeki kuklacılarla ve onların kuklalarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Birliğimiz ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe onların bu çabaları boşa çıkacak. 15 Temmuzda şehit ve gazilerimiz oldu. Türk Milleti şehitlerini ve gazilerini bağrına basmasını biliyor. Toplum kendi evladı olarak görüyor. Hiçbir millet şehit ve gazisine bizim millet kadar değer ve kıymet vermemektedir. Devletimiz her zaman şehit aileleri ile gazilerimizin yanında olmaktadır. Bizler de her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız” diye konuştu.