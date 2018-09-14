Malatya Büyükşehir ile kazandılar

Öğrencilerin 11'i müzik dalında, 26'sı da resim dalında üniversite okumaya hak kazandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde resim dersi alan ve lise eğitimlerini tamamlayan 26 genç, girdikleri yetenek sınavlarında başarı gösterdiler. Gençlerden 11'i çeşitli üniversitelerin Eğitim Fakültelerine, 15'i de Güzel Sanatlar Fakültelerine girmeye hak kazandılar. Sanat Merkezi'ndeki enstrüman kurslarına devam eden 11 genç de üniversitelerin müzik bölümlerini kazandılar. Gençlerin 2'si İnönü ve Gaziantep Üniversitelerinin Devlet Konservatuvarı'nın 3'ü farklı üniversitede Eğitim Fakültelerinin, 6'sı da Güzel Sanatlar Fakültelerinin sınavlarında başarılı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yetenek sınavlarında başarı gösteren öğrencileri tebrik ettiğini belirterek, “Şehrimizde altyapı ve üstyapı yatırımlarımızın yanısıra sosyal belediyecilik hizmetlerine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, her yıl 40'a yakın branşta 100 civarında sanatsal kurs düzenliyoruz. Bu kurslarımıza devam eden öğrenciler, eğitim durumlarına göre sanatsal eğitim veren lise ve üniversitelerin sınavlarında başarı gösteriyorlar. Bu sonuçlar bizleri ayrıca mutlu ediyor” diye konuştu.