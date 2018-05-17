Malatya Final Okullarından başarı dolu bir yıl

Malatya’da eğitimde önemli başarılar elde eden Final Okulları öğrencileri, spor dallarında da adlarından söz ettiriyor. Finalli öğrencileri, basket, futsal, yüzme, tenis, satranç, hentbol ve jimnastik dallarında olmak üzere birçok il birinciliği ve bölge derecesi elde etti.

2017-2018 eğitim-öğretim sezonunda okullar arası yapılan Yıldız Erkekler Basketbol turnuvasında Malatya birinciliği elde eden Final Okulları ayrıca aynı kategoride Bölge 2’inciliğini de kaptı. Küçük erkekler basketbolunda da yine Malatya 1’inciliğini kimseye kaptırmayan Final okulları bölge 2’inciliği de alarak başarılarını taçlandırdı.

Final Basket takımı ayrıca Genç Erkekler A Basketbol kategorisinde ise Malatya 2’inciliği elde etti.

Basketin yanı sıra Futsal dalında da Malatya birincisi olan öğrenciler, Bölge de ise 2’inciliik başarısı elde etti. Genç Kızlar Yüzme dalında da diğer dallarda olduğu gibi Malatya birinciliğini kapan Final Okulları, ayrıca Genç Erkeklerde Malatya 3’üncülüğü Yıldız Kızlar’da ise Malatya 2’inciliği elde etti.

Yine tenis kategorisinde de Yıldız Erkekler gurubunda İl birinciliği ile bölge ikinciliği alan Final Okulları, Satrançta da yine il birinciliğini alan ekip oldu.

Minikler A Kızlar Cimnastik dalında da İl birinciliği alan Finalli öğrenciler, Hentbolda da minikler erkek ve kızlarda Malatya 1’înciliğini kimseye kaptırmadılar.

Malatya Final Okulları Kurucu Müdürü Hasan Doğan, geride kalan eğitim-öğretim yılında öğrencilerinin bir çok branşta başarı elde etmelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, emeği geçen öğretmenler ve öğrencileri tebrik etti.