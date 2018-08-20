Malatya hayvan pazarında arefe yoğunluğu

Kurban Bayramı’na 1 gün kalırken vatandaşlar arefe gününde kurbanlıklarını almak için Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan canlı hayvan pazarına akın ediyor. Kurbanlık fiyatlarında geçen seneye oranla herhangi bir değişikliğin yaşanmadığı pazarda alıcılar ve satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri pazarda olası kargaşa ve yoğunluğun önlenmesi için pazar içinde ve dışında yoğun önlemler aldı. Emniyet güçleri de asayişin sağlanması noktasında büyük çaba sarf ediyor.

Pazardaki yoğunluğun iyi olduğunu ifade eden bazı satıcılar satışların genel olarak güzel gittiğini söyledi. Satışların bayramda da devam edeceğini aktaran satıcılar vatandaşlara bir an önce pazara gelmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.