Malatya İdmanyurdu Play-Off ilk maçında rakibini farklı yendi

Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükselecek takımların belli olacağı Play-off grubundaki ilk karşılaşmalar oynandı. Normal sezonu lider olarak tamamlayan iki takımın karşılaştığı müsabakada Malatya İdmanyurdu, Çöşnükspor’u 4-1 yenmeyi başardı.

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezonun tamamlanmasının ardından bir üst lige yükselecek takımların belli olacağı Play-off grubunda ilk hafta karşılaşmaları oynandı. Normal sezonda gruplarını lider olarak tamamlayan iki takımın karşılaştığı maçta Malatya İdmanyurdu ile Çöşnük Gençlikspor Yeşiltepe 1’nolu sahada karşı karşıya geldi. Karşılaşma esnasında yağan dolu nedeniyle maç bir süreliğine dururken zemin yağan dolu sebebiyle beyaza büründü. Maçın hakemi tarafından 20 dakika ara verilen karşılaşma havanın açmasıyla birlikte kaldığı yerden tekrar oynandı. Çekişmeli pozisyonlara sahne olan karşılaşmayı Malatya İdmanyurdu, Oğuzhan Akar (2), Sinan ve Engin Bilici’nin golleriyle 4-1 kazandı. Play Off grubunda oynanan bir diğer maçta ise Hekimhan Belediyespor ile Yeni Balabanspor karşılaştı. Yeşiltepe 3’nolu sahada oynanan maçı Hekimhan Belediyespor 4-1 kazandı.

Final 27 Mayıs’ta

Play Off’un 2. haftasında 23 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00’da Malatya İdmanyurdu-Yeni Balabanspor, Hekimhan Belediyespor-Çöşnükspor karşılaşmaları oynanacak. Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükselecek 2 takımın belli olacağı son hafta maçları ise 27 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Çöşnükspor ile Yeni Balabanspor ve Hekimhan Belediyespor ile Malatya İdmanyurdu takımları arasında oynanacak.