Malatya Park’a ödül yağmuru

2009 yılında faaliyete başlayan, Malatya iş adamlarının yatırımcısı olduğu ve birçok markaya ev sahipliği yapan Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Malatya için ilklerin öncüsü olurken, gerçekleştirdiği kampanyalar ile de şehrin ve ülkenin gözde alışveriş merkezi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yıl içerisindeki birbirinden özgün kampanyalar ile dikkatleri üzerine çeken Malatya Park, dünyanın en prestijli ödüllerini veren Stevie Awards’dan bu yıl da eli boş dönmedi.

Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi geçtiğimiz yıl 7.si düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali’ne yaptığı ev sahipliği ile birçok dalda ödül sahibi oldu. Malatya Park, Yılın Şirket ve Yılın pazarlama Kampanyası, Kültür ve sanat kategorisinde, Yılın Pazarlama Kampanyası ve Sanat Eğlence Kategorisinde, Yılın İletişim Programı ve En İyi Etkinlik olmak üzere 5 ödüle layık görüldü.

60 farklı ülkeden katılımın sağlandığı ve iş dünyasının önde gelen iş rekabet ödülleri arasında yer alan Stevie Awards dünyanın kabul görmüş başarılı kuruluşları ve yöneticilerini ödüllendiren dünyanın tek uluslararası iş ödülleri programı olarak dikkat çekiyor. Dünyada kabul görmüş başarılı kuruluşları ve yöneticileri ödüllendiren Stevie İş Ödülleri’nin bu yılki ödül töreni ise 20 Ekim 2018 gecesi Londra’da gerçekleşecek.