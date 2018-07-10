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10 Temmuz 2018 17:08

Malatya Yeşilyurt Belediyespor geleceğin yıldızlarını arıyor

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da yaz spor okulları kapsamında açılan futbol branşında antrenmanlar sürüyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor geleceğin yıldızlarını arıyor

10 Temmuz 2018 17:08


Kulüp antrenörleri nezaretinde hafta içi ve hafta sonu çalışmalarına devam eden mavi-beyazlı alt yapıda yetenekli sporcular tespit edilerek kulüp bünyesine kazandırılıyor.


120 futbol kursiyerinin eğitim gördüğü Yeşilyurt Belediyespor alt yapısında futbolun temel eğitimlerinin yanı sıra, yetenek tespiti için de farklı tarama testleri uygulanıyor.


Yaz boyunca sürecek olan futbol okulunun sonunda tespit edilen sporculara lisans çıkarılacağı ve alt yapı kategorilerinde değerlendirileceği bildirildi.


Konuyla ilgili bilgi veren alt yapı antrenörü Erdal Karakurt, yaz spor okulunda yoğun bir çalışma temposu içerisinde bulunduklarını söyledi.


Geleceğin yıldızlarını bulmak için çalıştıklarını kaydeden Karakurt, “Yaz spor okulumuz kapsamında açılan futbol branşında antrenmanlarımız sürüyor. Kulüp antrenörlerimiz nezaretinde hafta içi ve hafta sonu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Alt yapımızda yetenekli sporcuları tespit ederek kulüp bünyemize kazandırıyoruz. 120 futbol kursiyerinin eğitim gördüğü alt yapımızda futbolun temel eğitimlerinin yanı sıra, yetenek tespiti taramalarımız da oluyor. Yaz boyunca sürecek futbol okulunun sonunda tespit edeceğimiz sporculara lisans çıkaracağız” diye konuştu.




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