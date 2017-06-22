Malatya’da 3 bin 117 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde, 21.06.2017 günü saat 07.00 sıralarında Akçadağ ilçesi Aksaray Mahallesinde F.A isimli şahsa ait kaysı bahçesinde yapılan aramada 2 bin 667 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Ceza evine gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aynı gün Doğanyol ilçesine bağlı Gümüşsu Mahallesinde B.A isimli bir şahsa ait ev ve bahçesinde yapılan aramada da, evin balkonunda saksı içerisinde ve bahçesinde 450 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildiği kaydedilerek, şüpheli şahsın adli makamlarca tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği bilgisi verildi.