Malatya’da 4 caddenin asfaltı yenilendi

Çalışmalar kapsamında 4 ana cadde sıcak asfalt ile kaplandı.

Yeşilyurt ilçesi sınırlarında bulunan Koyunoğlu Caddesi, Hacıevliya Caddesi, Divanefendi Caddesi ile Evliya Caddesi asfaltlanarak hizmete açıldı.

Kent içi ulaşımda Malatya’nın önemli derecede trafik yükünü çeken caddeler pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuldu. Büyükşehir Belediyesi, yıpranan ve bozulan caddeleri standartlara uygun hale getirdiği gibi sökülen ve yıpranan kaldırımların da tamiratlarını yapıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ve esnaflar yapılan asfalt çalışmasından memnun olduklarını belirterek, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.