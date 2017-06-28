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28 Haziran 2017 10:21

Malatya’da 76 sanıklı darbe girişimi davası devam ediyor

Malatya’da 15 Temmuz darbe kalkışmasına ilişkin görülen davada sanıkların yargılanmalarına devam ediliyor.

Malatya’da 76 sanıklı darbe girişimi davası devam ediyor

28 Haziran 2017 10:21


Malatya’da aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin de bulunduğu 28’i tutuklu 76 sanığın yargılanmasına bugün devam ediliyor. Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’ndeki spor salonunda Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan 4’üncü duruşmaya Malatya E Tipi Cezaevi’nde bulunan dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ile diğer 13 sanık geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.


Davanın bir numaralı sanığı olarak yargılanan ve Düzce Cezaevi’nde tutuklu bulunan Adem Huduti ile bazı sanıklar duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Sanık avukatlarının da hazır olması ile dava başladı. Bugünkü duruşmada tanıkların dinleneceği öğrenildi.




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