Malatya’da bayramlaşma töreni

Malatya Valiliği’nin öncülüğünde, Büyükşehir başta olmak üzere tüm ilçe belediyeleri, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Hilton Otel’de düzenlenen programa katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de katılarak, alandakilerin bayramını kutladı. Tek tek masaları dolaşan Bakan Tüfenkci, konuklarla bayramlaşarak sohbet etti. Programa, Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ile resmi kurumların müdürleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.