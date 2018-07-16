Malatya’da ’çocuk istismarı ve cinayetlerine’ tepki yürüyüşü

Malatya Öğretmenevi önünde başlayan yürüyüş İnönü Kapalı Çarşısı önünde son buldu.

Yürüyüş esnasında ellerinde “Eylül ve Leyla, idam isteriz, çocuklar ölmesin geleceğimiz güneş görsün, geleceğe sahip çıK” yazılı pankart taşıyan grup zaman zaman sloganlar atarak çocuk istismarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Sevim Dönmez, çocuk istismarının sebebine dikkat çekerek, istismara uğrayan çocuklara destek verilmesini ve bu gibi suç oranlarının cezasız kalmamasını belirterek,” Türkiye’de çocuk istismarı konusunda araştırmalarda yüzde 78 gibi yüksek bir oran ile duygusal istismarın ilk sırada olduğu görülmektedir. Fiziksel istismar yüzde 24 ve cinsel istismar yüzde 9 oranındadır. Bazı çocuklar yetişkinlerin cinsel saldırılarına hedef olurken, kimileri de küçük yaşta ağır, uygunsuz işlerde çalışmakta ve büyük sorumluluk üstlenmektedir ”dedi.

Çocuk istismarı konusunda bir an önce önlem alınmasını ifade eden Dönmez,” Çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi için doktor, hemşire, sosyal hizmet uzamanı ve psikolojik danışmanlardan oluşan ekipler oluşturulması, konu ilgili olan kurumlar arasında gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, kreş, çocuk bakımevi ve sosyal hizmet kurumlarının geliştirilmesi, kitle iletişim araçlarında konuya daha fazla yer verilerek anne, baba ve çocukların bilgilendirilmesi ve konunun gündemde tutulması ülkemiz için bir gereksinimdir” diye konuştu.