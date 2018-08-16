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16 Ağustos 2018 13:40

Malatya’da Fenerbahçe maçı biletlerine büyük ilgi

Süper Lig’in 2.

Malatya’da Fenerbahçe maçı biletlerine büyük ilgi

16 Ağustos 2018 13:40

haftasında Yeni Malatya Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’da taraftarlar bilet satış noktasına akın etti.


Yeni Malatyaspor, Spor Toto haftasında 18 Ağustos Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Pazartesi gününden itibaren satışa çıkarılan Passolig biletlerini almak ve yeni kart sahibi olmak isteyen Malatyalı taraftarlar ise Passolig gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saatlerce sırada bekleyen taraftarlar arasında yurt dışından gelen gurbetçilerin yanı sıra başka illerden gelen vatandaşlar da yer aldı.


Yeni sezonun ilk iç saha müsabakasında takımını izlemek için Fenerbahçe müsabakasına gideceğini belirten bir taraftar, uzun kuyruktan şikayetçi olurken, merkezde başka Passolig satış noktalarının olması gerektiğini belirtti.


Cumartesi günü saat 21.45’te başlayacak mücadelenin bilet fiyatları ise şöyle:


"Batı Alt 80 TL, Batı Üst 60 TL, Doğu Alt 45 TL, Doğu Üst 40 TL, Güney Alt 30 TL, Güney Üst 20 TL, Kuzey Alt 30 TL, Kuzey Üst 20 TL, Misafir 26 TL."




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