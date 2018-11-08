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Malatya'da kaçakçılık operasyonu

Malatya’da polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Malatya'da polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 8 bin 580 dal içi tütün doldurulmuş makaron, 726 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 360 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 54 şişe el yapımı boğma rakı, 46 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve likiti ele geçirildi.

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