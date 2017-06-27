Malatya’da korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde bir evin odunluk kısmında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Evin diğer kısımlarına da sıçrayan yangın korku dolu anlar yaşatırken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Sokağa parkeden araçlar nedeniyle itfaiye araçları yangın yerine ulaşmada zorluk çekse de ekipler alevleri çevre evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Maddi hasarın yaşandığı yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.