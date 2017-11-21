Malatya’da kütüphaneler artık akşam da açık olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının 81 ilde başlatmış olduğu proje kapsamında Malatya’da da kütüphanelerin saat: 22:00’a kadar hizmet vereceğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü İskenderoğlu “Bakanlığımızın talimatı ile 81 ilde olduğu gibi Malatya’da da kütüphanecilik hizmetleri akşam 17:00 gibi sona ermeyecek, akşam 22:00 kadar kütüphanelerimiz halkın hizmetinde olacak. Bugün itibariyle uygulamaya başladık. Önümüzdeki bahar aylarına kadar bu hizmeti sürdüreceğiz. Geri dönüşlerin niteliğine göre bu hizmeti 24 saate kadar uzatmamız mümkün” ifadelerini kullandı.

Malatya’ya yeni bir İl halk kütüphanesi kazandırmak için adım atıklarını da aktaran İskenderoğlu, "Malatya’ya 12 bin metrekare kullanım alanı olan modern koşullarda tasarlanmış Türkiye’nin en iddialı kütüphanelerinden birini inşa ediyoruz, projesi tamamlandı yer tahsisi yapıldı. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız ve en kısa süre da projeyi halkımıza kazandırmayı planlıyoruz. Ama bu süre zarfında mevcut şube kütüphanelerimizin kapasitesini arttırma yönünde bir çalışmamız var. Sadreddin Konevi Halk Kütüphanesi şu an içerisinde bulunduğumuz kütüphanenin 100 kişilik kapasitesi var bu sayıyı 200’e çıkarmak için çalışmalarımız sürüyor, 22:00 saatlerine kadar açık tutma uygulamasını şimdilik sadece , Sadreddin Konevi Halk Kütüphanesi şubemizde gerçekleştiriyoruz, bunun için tüm fiziki ve güvenlik önlemlerini aldık, gönül rahatlığı ile kullanıcılarımız kütüphanemizde faydalanabilirler" şeklinde konuştu

Konuyla ilgi kısa bir değerlendirme yapan İl Halk Kütüphanesi Muzaffer Tekin ise, “Uygulamadaki amaç mesai saatler içerisinde kütüphanelerimize gelemeyen vatandaşlarımızın mesai sonrası kütüphanelere gelerek istifade etmeleridir. Ben burada tüm halkımızı kütüphanelerimize davet ediyorum" diye konuştu.