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22 Kasım 2017 17:20

Malatya’da Naim Süleymanoğlu için mevlit okutuldu

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu efsane halterci Naim Süleymanoğlu için Malatya’da mevlit okutuldu.

Malatya’da Naim Süleymanoğlu için mevlit okutuldu

22 Kasım 2017 17:20


18 Kasım Cumartesi günü hayatını kaybeden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, Malatya’da dualarla anıldı. Ülkemize çok sayıda, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarının yanı sıra 3 Olimpiyat şampiyonluğu kazandıran ve 46 kez rekor kıran efsane halterci Naim Süleymanoğlu, için Anadolu Spor Gazetecileri (ASGD) Malatya Şubesi tarafından Malatya Hacı Yusuf Taş Camii’nde mevlit okutuldu.


50 yaşında hayatını kaybeden efsane halterci için okutulan mevlide spor camiasından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, ASKF Şube Müdürü Seyfullah Özdemir, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Osman Nuri Karaağaç ve spor taban birliklerinin temsilcileri katıldı.


Hacı Yusuf Taş Camii İmamı Mehmet Şentürk, okuduğu mevlidin ardından merhum Naim Süleymanoğlu için dua ettirdi.




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