Malatya’da otel yangını korkuttu

Yangına memleketine gitmek için izne ayrılan bir erin sebebiyet verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi üzeri PTT binası yakınlarında bulunan bir otelden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kentin en işlek caddesinde yaşanan yangın paniği büyük korkuya neden olurken otelde bulunan vatandaşlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Otelde yangının çıktığı odaya giren itfaiye ekipleri burada tiner içtiği iddiası ile baygın halde bulunan M.Ç.’yi buldu. Sağlık ekiplerince müdahale edilerek uyandırılan M.Ç.’ye işletme sahipleri ile çevre esnaflar tepki gösterdi. Tepkilerin büyümesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi.

Çevredeki tepkiler üzerine M.Ç. itfaiye kıyafetleri giydirilerek otelden çıkarıldı. Polis aracına götürülmek istenen şahıs linçten güçlükle kurtardı. Polis merkezine götürülen M.Ç.’nin karakoldaki ifadesinin sürdüğü öğrenilirken, büyümeden kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi. Bu arada edinilen bilgiye göre yangına sebebiyet verdiği iddia edilen M. Ç.’nin Malatya’da er olarak vatani görevini yaptığı ve yarın memleketine gitmek için izne ayrıldığı öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, yangın söndürme çalışması ile ilgili yaptığı açıklamada "Kısa sürede arkadaşlarımız yangına müdahale etti. Yangına bir taraftan müdahale edilirken, öte yandan yangından dolayı üst katlara kaçarak sığınan vatandaşlarımızı tahliye ettik. Yangın kontrol altına alındı. Yaralı kimse yok. Kontrol amaçlı bir teyzemiz ile yangına sebebiyet verdiği iddia edilen bir kişi gözlem altına alındı. Herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.