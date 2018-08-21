Malatya’da silahlı kavga: 1

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Nasuhi Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda açılan ateş sonucu M.S. bacağından vurularak yaralandı. M.S.’yi silahla yaralayan saldırganlar yaya olarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.S. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken,saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması çalışma başlattı.