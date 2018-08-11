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11 Ağustos 2018 16:16

Malatyalı esnaflardan dolar tepkisi

Malatya’da bir grup esnaftan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın euro, dolar ve altınları bozdurup Türk Lirası’na çevirin çağrısına destek geldi.

Malatyalı esnaflardan dolar tepkisi

11 Ağustos 2018 16:16


Yurt genelinde birçok esnaf, döviz karşısında değer kaybeden Türk Lirası’na sahip çıkmak adına çeşitli kampanyalar hayata geçirdi. Malatya’da da Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir grup esnaf duruma kayıtsız kalmayarak “dövizini bozdur” kampanyası başlattı.


Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnaflardan Oğuzhan Gümüş, 15 Temmuz darbe girişimi ile amaçlarına ulaşamayan dış güçlerin ekonomik birtakım oyunlarla Türkiye’yi zora sokmaya çalıştığını belirterek, “Bizler esnaf olarak Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin yanında olduğumuzu belirtmek amacıyla bin dolarını bozduran müşterilerimize işlemlerinde yüzde 50’ye varan indirimler uygulayacağız. Şu an elimizden gelen bu” şeklinde konuştu.


8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski başbakanlardan Adnan Menderes’e yapılanların bir benzerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılmak istendiğini söyleyen Hasan Altaş ile Yılmaz Çakar da esnaf olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.




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