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21 Haziran 2018 14:23

Malatyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir memleketi Malatya’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Malatyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

21 Haziran 2018 14:23


Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir için Malatya Şehir Mezarlığı’nda öğle namazı sonrası askeri cenaze töreni düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı törende Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asıl Kocaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, milletvekili adayları, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.


Şehidin babası Zekeriya Özdemir ile annesi Emine Özdemir güçlükle ayakta durabilirken, uzun süre Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.


Öğle namazı sonrası il Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı askeri bando eşliğinde Garnizon Şehitliğine götürüldü. Tekbirler eşliğinde mezarlığa götürülen şehidin naaşı daha sonra burada yapılan saygı atışı sonrası gözyaşları arasında defnedildi.




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