Şampiyondan Merve Taneli Türkiye birincisi oldu.

Pelit Yüzme Spor Kulübü’nün milli antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada “Malatya’yı en iyi şekilde temsil ettik ve Madalyalarla döndük bu yönden gururluyum” dedi. Pelit, “2010 yılı Balkan Şampiyonu Sümeyra Üstündağ bu yarış ile yeniden döndü ve birincilik elde etti. Bu yönden ayrıca mutluyum. Hedefimiz 2020 Olimpiyatları’na Malatya ilinden sporcu göndermek” ifadelerini kullandı.

Balkan Şampiyonu Sümeyra Üstündağ ise yaptığı açıklamada, “Beni yeniden spora döndüren Rüstem hocama çok teşekkür ediyorum Bana olan güvenini boşa çıkartmayacağım. Hedefim 2020 Olimpiyatları. Müsabaka esnasında Modern Pentatlon Federasyon Başkanımız Ramazan Arslantaş benimle ve kulübümdeki arkadaşlarımla yakından ilgilendi, sorunlarımızı dinledi ve eksikliklerimizin giderilmesi için her şeyi yapacağını söyledi. Kendisine buradan ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Pelit Yüzme Spor Kulübünün aldığı dereceler ise şöyle:

“Genç Kadınlar Merve Taneli birinci, Dila Şevin Doğan ikinci, U-19 Yaş Altı Meteberk Demiryol dördüncü, büyük kadınlar Sümeyra Üstündağ birinci”