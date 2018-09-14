Malatyalılar ‘Birlik ve beraberlik' gecesinde buluştu

Yeşilyurt Belediyesi'nin organizasyonunda gerçekleşen ‘Milli birlik ve beraberlik' buluşmasında sahne alan ünlü sanatçı Koray Avcı, Malatyalılara güzel bir gece yaşattı.

Yeşilyurt Belediyesi'nin organize ettiği ve Gençlik ve Eğitim Derneğinin de destek verdiği ‘Birlik ve Beraberlik Buluşmaları-Koray Avcı' konserinde 50 binin üzerinde Malatyalı bir araya geldi. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü sanatçı Koray Avcı, seslendirdiği şiir ve eserleri ile büyük beğeni topladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında gerçekleşen konsere AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları ve Genel Sekreter Yardımcıları, Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Ahmet Bayduz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, STK Temsilcileri, mahalle muhtarları da katıldı. Konser alanını erken saatlerden itibaren doldurmaya başlayan binlerce Malatyalı seveninin yoğun ilgisi altında sahneye çıkan Koray Avcı, birbirinden güzel türküler ve şiirleriyle bir kez daha sevenlerinin gönlüne girmeyi başardı. Ülke mozaiği ve dinamiğine uygun, her yöreye ait şarkı ve türkülere kendi yorumunu katarak seslendiren Avcı, şarkıları ve şiirleriyle Malatyalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Çıkardığı albümlerle dinleyenlerin kalbine dokunan, bugüne kadar 190'a yakın konser veren Koray Avcı, şahsına gösterilen yoğun ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini sundu.

Konser sonunda Başkan Çınar tarafından sanatçı Koray Avcı'ya günün anısına ‘Elif-vav' tablosu, kayısı paketi, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un forma ve atkısını hediye etti. ‘Mutlu İnsanların şehri, Yeşilyurt' sloganına uygun bir programın hayata geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ünlü Sanatçımız Koray Avcı'ı kıymetli hemşehrilerimizle buluşturduk, son yıllarda Malatya'da düzenlenen en kalabalık ve en coşkulu konser etkinliğine ev sahipliği yapmaktan ayrıca onur duyuyoruz. Konser alanında 50 binin üzerinde hemşehrimizin olması bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Konser alanını tıklım tıklım dolduran tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlik ve Eğitim Derneğimizin de destek verdiği bu muhteşem konser programında ortaya çıkan birlik ve beraberlik, kardeşlik ve dostluk görüntüleri konserimizin hedefine ulaştığının açıkça göstergesidir. Son dönemlerde ülkemiz üzerinde oynanan oyunları hepimiz yakından görüyoruz bir yandan ekonomik diğer taraftan terör saldırılarıyla Türkiye'nin bölgesinde parlayan yıldız olmasını engellemeye çalışıyorlar. Binlerce yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşayan toplumun farklı dini ve etnik kökenli vatandaşlarımızı karşı karşıya getirip iç karışıklık oluşturmak isteyenlerin hain planlarını sekteye uğratan yegane güç; milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesidir. Birlikte yaşama inancımızdan vazgeçmeme, kardeşliğimizden ödün vermeme, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemize sahip çıkma inancımız bizim sarsılmaz gücümüzdür, bundan asla ödün vermedik vermeyeceğiz. Bizi zor durumda bırakmaya çalışanlara fırsat tanımayacağız ve ülkemize, kentimize ve ilçemize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Koray Avcı gibi değerli bir sanatçımızı hemşehrilerimizle buluşturduğumuz ‘Birlik ve Beraberlik Buluşmaları' konserinde değerli halkımızın el ele gönül gönüle olması, birlik ve beraberlik görüntüsünü tüm dünyaya yansıtması bu açıdan önemlidir. Malatya'lı hemşerilerimize doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşatan Koray Avcı kardeşimize teşekkürlerimi sunuyorum. ‘Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt' sloganımızın daha farklı bir anlama ulaşmasına katkı sağlayan böylesine anlamlı bir organizasyonun Malatyalılarla buluşması noktasında aylardır çok yoğun emek sarf eden başta Başkan Yardımcılarımız, Birim Müdürlerimiz ve personellerimiz olmak üzere Gençlik Eğitim Derneğimizin Başkan ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyorum. Bizler her alanda kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Yeşilyurt'un birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, dayanışmanın ve huzurun adresi olduğunu bugün bir kez daha görmüş oldu. Yaptığımız hizmetlerle ilçemizde toplumsal dayanışma, paylaşım ve kardeşlik duygularının daha da güçlenmesine katkı sunuyoruz. Sanatsal ve kültürel organizasyonlarla Yeşilyurt markasını dünyaya yansıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.