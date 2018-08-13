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13 Ağustos 2018 11:04

Malatyaspor taraftarı dönüş yolunda kaza yaptı: 1 ağır yaralı

Malatyaspor taraftarını taşıyan 44 S 0930 plakalı minibüs, Afyon Işıklar Kasabası Mevkii’nde kaza yaptı.

Malatyaspor taraftarı dönüş yolunda kaza yaptı: 1 ağır yaralı

13 Ağustos 2018 11:04

Kazada 1’i ağır olmak üzere 15 kişinin yaralandığı belirtildi.


Edinilen bilgiye göre, Süper Lig’in 1. haftasındaki Göztepe-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını izledikten sonra Malatya’ya dönenen taraftarları taşıyan minibüs aşırı hız nedeniyle refüje çarpıp takla attı. Hurda yığınına dönen araçta bulun 15 taraftar kasabaya en yakın hastaneye kaldırılırken, 1 taraftarın durumunun ağır olduğu belirtildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan taraftarın hayati bir durumunun olmadığı, iç kanama riskine karşın bir süre gözlem altında tutulacağı bildirildi.


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ağır hasarlı aracın ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldığı belirtildi.




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