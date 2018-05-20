Diğer
Kategoriler
20 Mayıs 2018 15:20

Mangala sporu Malatya’da

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortaokullar Arası Mangala Turnuvası düzenlendi.

Mangala sporu Malatya’da

20 Mayıs 2018 15:20

Final yarışmasına katılan 106 öğrenci, önemli Etnosporlarımızdan olan Mangala oyununda kıyasıya rekabet etti.


Mangala Turnuvası Final programı, Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde düzenlendi. Turnuvaya, 50 ortaokul ile Gençlik Spor Bakanlığına bağlı 1 Gençlik Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezi’nden 2’şer öğrencinin katıldığı belirtildi. Kentsel Gelişim Derneği işbirliğiyle “Geçmişin İzleriyle Geleceğin Değerleri” Projesi kapsamında düzenlenen turnuva, daha önce okulların kendi içerisinde eleme karşılaşmalarıyla başlamıştı. Yapılan elemeler sonucu her kurumdan final için 2 öğrenci belirlenmişti. Hakemler nezaretinde gerçekleştirilen final turunda, ilk 4’e girme başarısı gösteren öğrenciler belirlendi. “Göster Zekânı” sloganıyla düzenlenen final turu sonucunda derece yapan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Final turunda ilk 4’e giren öğrencilerin isimleri şöyle: 1. Mehmet Eren Hoca / Gençlik Merkezi, 2. Muhammet Emin Başyiğit / Hatunsuyu Ortaokulu, 3. Abdulbaki Aytekin / Gençlik Merkezi, 4. Zeynep Temuroğlu / Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezi




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç