Mangala sporu Malatya’da

Final yarışmasına katılan 106 öğrenci, önemli Etnosporlarımızdan olan Mangala oyununda kıyasıya rekabet etti.

Mangala Turnuvası Final programı, Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde düzenlendi. Turnuvaya, 50 ortaokul ile Gençlik Spor Bakanlığına bağlı 1 Gençlik Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezi’nden 2’şer öğrencinin katıldığı belirtildi. Kentsel Gelişim Derneği işbirliğiyle “Geçmişin İzleriyle Geleceğin Değerleri” Projesi kapsamında düzenlenen turnuva, daha önce okulların kendi içerisinde eleme karşılaşmalarıyla başlamıştı. Yapılan elemeler sonucu her kurumdan final için 2 öğrenci belirlenmişti. Hakemler nezaretinde gerçekleştirilen final turunda, ilk 4’e girme başarısı gösteren öğrenciler belirlendi. “Göster Zekânı” sloganıyla düzenlenen final turu sonucunda derece yapan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Final turunda ilk 4’e giren öğrencilerin isimleri şöyle: 1. Mehmet Eren Hoca / Gençlik Merkezi, 2. Muhammet Emin Başyiğit / Hatunsuyu Ortaokulu, 3. Abdulbaki Aytekin / Gençlik Merkezi, 4. Zeynep Temuroğlu / Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezi