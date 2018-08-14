Bu kapsamda 4 yılda 226 kilometre hat temizlemesi ve görüntülemesi yaptı.

Şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını tamamen yenilemek için kuruluşundan beri aktif olarak çalışan MASKİ, bu çalışmaları yaparken teknolojiyi de yakından takip ediyor. Sistem sayesinde arızalara anında müdahale edildiğini ve kısa sürede onarıldığını belirten MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Kanal görüntüleme robotu ile kanalizasyon altyapısını izliyoruz. Bu sayede kanal içindeki tıkanmalar, abone bağlantısındaki arızalar, muayene ve parsel bacası tıkanmalarını görüntülü olarak tespit ediyoruz. Arızaya anında müdahale ediyor, kısa sürede onarıyoruz. MASKİ bu çalışmalar sonucunda kanal görüntüleme robotu ve kombine kanal açma aracı ile toplamda 226 kilometre kanal temizleme ve görüntüleme çalışması gerçekleştirdi. Hatlarda meydana gelen tıkanmaları, hattın tamamına müdahale etmeden sadece arıza olan bölgeye müdahale ederek onarıyoruz. Böylece zamandan ve maliyetten kazanç sağlıyoruz. Kanal görüntüleme ve temizleme ekibimiz şehir genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu tür çalışmalarla şehrimizin altyapısının yenilenmesi noktasında daha hızlı ve daha hedefe yönelik olduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu.