Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 14:43

Mayın arama köpeklerinin tedavisi Malatya’da yapıldı

Yeşilyurt Belediyesi Veterinerlik İşler Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır karakolları ve Afrin bölgesinde yürüttüğü terör operasyonlarına önemli katkılar sağlayan mayın arama köpeklerinin periyodik aşılama, bakım ve tedavi işlemlerini üstlendi.

Mayın arama köpeklerinin tedavisi Malatya’da yapıldı

19 Temmuz 2018 14:43


Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri tarafından Veteriner İşler Müdürlüğüne getirilen mayın - bomba arama ve özel operasyonlarında görev alan köpekler, bugüne kadar terör örgütlerince döşenmiş birçok patlayıcının önceden tespitinde etkin rol oynadı.


Yaptığı görevlerle Mehmetçiğin gözü konumunda olan 8 mayın ve bomba arama köpeğinin tüm bakımları Yeşilyurt Belediyesi Veterinerlik İşler Müdürlüğünde görevli uzman hekimler tarafından gerçekleştirildi. Köpekler bakımları gerçekleştirildikten sonra yeni görevleri için birliklere gönderildi.



“Ülkemize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışmalıyız”


Afrin’de terör örgütlerinin temizlenmesine yönelik gerçekleşen Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere tüm terör operasyonlarında mayın arama köpeklerinin önemli görevler üstlendiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Vatana hizmet görevlerin en yücesidir. Bu kutlu davada Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız. Onlar cephede sıcak savaş verirken bizler de bulunduğumuz yerlerde ülkemize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışmalıyız. Afrin’de terör örgütlerine yönelik gerçekleşen operasyonlarda mayın arama tarama görevlerinde bulunan, bu şanlı mücadele sırasında askerlerimizin gözü konumunda olan mayın ve bomba arama köpeklerinin periyodik aşılama, bakım, tedavi ve tüm kontrolleri Veteriner İşler Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır” şeklinde konuştu.


Yeşilyurt Belediyesi olarak terör operasyonlarında kahraman Mehmetçiklerin hizmetlerine destek olmak için her türlü çabayı sarf ettiklerini belirten Çınar, “Biz her daim kahraman ordumuzun yanındayız, biz millet olarak bir ve bütünüz, kardeşiz, bu birlikteliği bölmek isteyen hainlere karşı her türlü mücadeleyi veriyoruz. Ülkemiz için, vatanımız için, bayrağımız için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Kahraman Mehmetçiklerimiz Afrin’deki operasyon dönüşü sekiz adet mayın ve bomba arama köpeğini Veterinerlik İşler Müdürlüğümüzün Kliniğine getirdiler. Gerekli kontroller büyük bir titizlikle sürmektedir. Alanında uzman, yeterli bilgi ve donanıma sahip olan ekiplerimiz mayın arama köpeklerimizin tüm sorunlarıyla yakından ilgilenip, yeni görevlere hazır hale getirecekler. Mayın arama işleri için özel olarak yetiştirilen köpeklerimizin tüm kontrolleri ve aşılama işlemleri özenle yapılmaktadır” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç