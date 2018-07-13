MHP İl Başkanı Avşar’dan 15 Temmuz mesajı

MHP İl Başkanı Avşar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’inci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’un tüm dünyaya millet olma dersinin verildiği demokrasi zaferi olduğunu belirten Avşar, darbe teşebbüsünün sadece iktidara karşı değil, Milli İradeye karşı yapıldığını söyledi.

Avşar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Milletin iradesinin galip gelmesiyle birlikte oyunun ikinci perdesi olan kaos çıkarma gayreti sergilenmiştir. Ancak milletin geleceğini karartmak için çekilen perde, milletin basireti ve kararlılığıyla yırtılmıştır. 15 Temmuz gecesi şehadet şerbetini içenler ve Yenikapı’da bayraklaşan canlar her dem yeniden doğuşu müjdelerken millî iradeye kastedenlerin başları önüne düşmüştür”

MHP’nin 15 Temmuz darbe kalkışması ve sonrasında Yenikapı’da sergilenen milli ruhu dalga dalga yaymak için siyasi tercihleri bir yana bırakıp, birliği her dem yaşatmayı gaye edindiğini belirten Avşar, “İhanet çetesi müstesna tutulmak kaydıyla, intikam yerine adalet, kin ve nefret yerine muhabbet, ayrılık yerine birlik. Geçmişin hesaplarını büyüteç önüne getirmek yerine geleceği, birliğin büyüklüğünde inşa etmeye çalışmak, senlik, benlik ya da küçük ‘biz’ler yerine büyük ‘hepimiz’ vurgusu. Politik çıkarlar yerine milli çıkar, etnisite, mezhep ya da ırk çığırtkanlığı yerine milliyet şuuru, her türlü vesayetin ötesinde milli irade ve hürriyet. Ne olursa olsun ‘ben’ değil, önce devlet ve millet, en nihayet, merhamet, letafet, fazilet, şahsiyet, cesaret ve bütün bunların duru ve temiz pınarı olan muhabbet. İşte bugün burada bizi bir araya getiren güzide özelliklerimiz bunlardır. Bugün burada fitne tohumlarının muhabbet ateşinde nasıl yakıldığını göstermek için varız. Varlığımız ve birliğimiz daim olsun” ifadelerine yer verdi.

Yeni kapı ruhuna sonuna kadar sadık kaldıklarını dile getiren MHP İl Başkanı Avşar, “Cumhur ittifakı için türlü iftiralarda bulundular ama tarih onların yüzünü kara bizimkini de ak çıkardı. Onlar neler söylediler, kandırılmayan ve kandırmayan ve her zaman haklı çıkan Bilge Lider Sayın Devlet Bahçeli onlara ne cevap verdi. Siyaset dediler, bilge lider akıbet dedi. Koltuk dediler, bilge lider vatan dedi. Makam dediler, bilge lider milletin gönlü dedi. Şahsi beka dediler, bilge lider devlet dedi. Menfaat dediler, bilge lider ülkü dedi. İhanet dediler, bilge lider sadakat dedi. Eğil dediler, bilge lider secde dedi. Korku dediler, bilge lider cesaret dedi. Ölüm dediler, bilge lider şehadet dedi. Biz de liderimiz Devlet Bahçeli’nin yolu yolumuzdur diyoruz. Bizi ne makam, mevki, para ve şöhretle ayartabilir ne de ölümle korkutabilirsiniz. Buradan tüm hainlere ve pazarlık yapmaya alışmış zavallılara bir kez daha haykırıyoruz ve diyoruz ki. Vatan, millet, devlet, ülkü, şehadet” diye konuştu.