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MHP İl Başkanı Avşar'dan Suriyeli mülteci değerlendirmesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmesi gerektiğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmesi gerektiğini söyledi.


Parti il binasında bir basın toplantısı düzenleyen MHP İl Başkanı Avşar, Türkiye'ye sığınan herkese kapılarının açık olduğunu belirterek, "Suriyeli misafirlerimize bugüne kadar her türlü imkanı sağladık. Ancak ülkemizin ekonomik, soysal yönden zarar gördüğü herkes tarafından bilinmektedir. Bu yüzden yeni ve yoğun göç dalgasına asla müsaade etmeyeceğiz. Buna da müsaade edilmemelidir” ifadelerini kullandı. Türkiye'de toplamda 3 milyon 500 bin Suriyelinin yaşadığını aktaran Avşar, “Bunların 200 bini kamplarda geriye kalan 3 milyonu üstünde kişi de şehirlerde yaşamaktadır” dedi. Suriyelilerin karıştığı olayların arttığını da belirten Avşar, “Suriye ve Rusya'nın İdlib'e yaptığı operasyonda, yeni bir göç dalgasının ülkemizin sınırlarına doğru geleceği belirtilmektedir. Ama bunu Türkiye Cumhuriyet Devleti olarak bunu kabullenmeyeceğimizi belirtip, bu göç dalgasının engellemesi gerektiğini düşünüyoruz. Artık bu güç yükünü kaldıracak, ülkemizin gücü yoktur” şeklinde konuştu.

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