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26 Mayıs 2018 16:24

MHP Malatya milletvekili adayları Ankara’da

MHP Malatya İl Başkanı R.

MHP Malatya milletvekili adayları Ankara’da

26 Mayıs 2018 16:24

Bülent Avşar, partisinin aday tanıtım toplantısı için Ankara’ya adaylar ile birlikte gitti.


İl Başkanı Avşar, Aday tanıtım toplantısının son derece verimli geçtiğini belirterek, “MHP’nin 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri için seçim beyannamemiz liderimiz Dr.Devlet Bahçeli bey tarafından tüm kamuoyuna deklare edilmiştir.10 yıldır Milli birlik ve beraberliğimiz zedelemeye çalışan zihniyetler 15 Temmuz’da da ikinci bir zedeleme kampanyasına gitmişlerdir. Nitekim Bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli bey tarafından bertaraf edilen ve şu anda da Türkiye’nin bekası için var gücüyle çalışan bilge liderimizin her daim yanında ve emirlerinde olduğumuzu beyan etmek isteriz” ifadelerine yer verdi.


Başkan Avşar, 6 adayları ile Malatya’da 6 vekilliği de alacak güçte olduklarını belirterek, “Ankara tanıtım toplantısında liderimizin belirttiği gibi tüm olumsuz güçlere karşı tek yumruk olarak, Malatya’da tüm teşkilatlarımız ile birlikte başarı sağlayacağız. Biz bir değil, iki değil, üç değil tüm adaylarımız ile 6 vekilliği de alacak güçteyiz. MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’ye söz verdik. Malatya’da başarı sağlanacaktır. Bu kapsamda tüm duyarlı seçmenlerimizi, tüm duyarlı ülküdaşlarımızı 24 Haziran’a kadar ara vermeden gece gündüz çalışmaya davet ediyorum. Biz ne diyoruz, vatan, millet, bayrak, ülkü diyoruz. Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.




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