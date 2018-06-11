MHP’li Fendoğlu şerbet dağıttı

Seçim gezilerini sürdüren MHP Malatya Milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, teravih namazı çıkışında cemaate şerbet dağıttı

MHP Malatya Milletvekiil Adayı celal Fendoğlu, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerine bağlı bağlı Pelitli, Alhanuşağı, Merdivenler, Şişman, Çolaklı, Bulutlu, Hisartepe ve Tanışık Mahalleleri’ni ziyaret ederek, parti tarafından Tahtalı Minare Hamam bahçesinde verilen iftara katıldı. MHP’li Fendoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla kılınan teravih namazı sonrası Hacı Yusuf Cami ile Battalgazi Ulu Camii önünde şerbet dağıttı. MHP’li aday Fendoğlu beraberindekilerle Pelitli, Alhanuşağı, Merdivenler, Şişman, Çolaklı, Bulutlu, Hisartepe ve Tanışık Mahalleleri’ni ziyaret etti. Mahallelerde vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip, sohbet eden MHP’li Fendoğlu, 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Ardından MHP’nin Malatya Milletvekili adayı Fendoğlu beraberindekiler, Tahtalı Minare Hamam bahçesinde iftar açtık. MHP’li Fendoğlu beraberindekilerle teravih namazının kılınmasının ardından kent merkezindeki Yeni Cami olarak bilinen Hacı Yusuf Cami ve merkez ilçe Battalgazi İlçesi’nde bulunan Ulu Cami’de şerbet dağıttı. Daha sonra MHP’nin Malatya 1’inci sıra milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu heyetle birlikte Battalgazi esnafını ve çay ocaklarında oturan vatandaşları ziyaret etti. MHP’li Fendoğlu, Battalgazi’nin Malatya için çok önemli bir ilçe olduğunu, buram buram tarih koktuğunu, Battalgazi ruhuyla milletin aklının kazanacağını söyledi.

Ziyarette bazı vatandaşlarda Fendoğlu’nu sevgi gösterileriyle karşıladı.