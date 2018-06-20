Milletvekili Adayı Kahtalı’dan 24 Haziran değerlendirmesi

Milletvekili adayı Hakan Kahtalı, yaklaşan 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletin sandıkta sadece cumhurbaşkanı ve milletvekili seçmeyeceğinin altını çizen Kahtalı, “Milletimiz geleceğine oy verecek’’ ifadelerini kullandı. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin bu seçimle sağlanacağını söyleyen Kahtalı, değişimin, dönüşümün ve istikrarın sürmesi için AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ihtiyaç olduğunu belirtti. AK Parti kadrolarının milleti tanıyan, hizmetten anlayan kadrolar olduğunu kaydeden Kahtalı, “Daha yapacağımız çok iş, ülkemizin alacağı çok yol var. AK Parti bu ülkenin en güçlü ve istikrarlı partisidir. Milletimiz şimdiye kadar bize hiçbir şekilde desteğini esirgemedi. Cumhurbaşkanımızın, partimizin arkasında Beydağı gibi dimdik durdu, gölgesiyle koruyup kolladı. Her seçimden zaferle ayrıldık. Bu da aziz milletimizin bize olan itimadıyla oldu. Şimdi hedefimiz 24 Haziran’da da milletimizin büyük desteğiyle çifte zaferdir” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye karşı girişilen bir kara propaganda var” diyen Kahtalı, “Bu çığırtkanlığı yapanların hedefinde Türkiye’yi 2002 öncesi olduğu gibi bağımlı bir ülke pozisyonuna sokmak isteyenlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının ABD Başkanının karşısında el pençe divan durmasını isteyenlerdir, ülkeyi koalisyonlarla yönetip ekonomik ve siyasi istikrarsızlığı tekrar getirmek isteyenlerdir, yazar kasaların havada uçuştuğu dönemleri ellerini ovuşturarak izlemek isteyenlerdir, hastane, bakkal, banka kuyruklarının tekrar oluşmasını isteyen karanlık düşüncelerdir, Türkiye’yi tek dişi kalmış medeniyet canavarlarına yem etmek isteyenlerdir. Allah’ın izniyle milletimiz bu kabusların bir daha yaşanmasına asla izin vermeyecektir. AK Partinin ışığı, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile ‘Durmak yok yola devam edeceğiz” diye konuştu.