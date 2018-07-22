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22 Temmuz 2018 21:50

Minibüs bariyerlere çarptı: 2’si ağır 11 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde düğüne giden bir ailenin bulunduğu minibüs bariyerlere çarptı.

Minibüs bariyerlere çarptı: 2’si ağır 11 yaralı

22 Temmuz 2018 21:50

Kazada 2’si ağır 11 kişi yaralandı.


Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi Kantar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya kent merkezindeki bir düğüne katılmak üzere Akçadağ ilçesinden yola çıkan Yalçın Baydoğan (43) idaresindeki 23 KD 440 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan Sude Naz Baydoğan (10), Yalçın Baydoğan (43), Nurcihan Hanım Baydoğan (15), Tuğba Baydoğan, (12) Burcu Durdu (17), Gizem Baydoğan (9), İlayda Durdu (11), Kadir Durdu (40), Tuğçenur Çetin (16) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılardan 2’si Akçadağ Devlet Hastanesine diğerleri ise Malatya’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan minibüs sürücüsü Yalçın Baydoğan ile İlayda Durdu’nun durumlarının ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.




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