MÜSİAD'tan, enflasyon ile mücadeleye destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Kalan, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıkladığı enflasyonla mücadele paketine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

MÜSİAD olarak geçmişten bugüne yerli ve milli üretim konusunu kendisine şiar edindiğini belirten Kalan, “Meselemiz Türkiye Olsun diyerek yola çıktık ve attığımız her adımı bu şuurla yerine getirdik. Yine aynı şuur ve hissiyatla göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, her platformda enflasyonla mücadele konusuna dikkat çektik” ifadelerine yer verdi.

Enflasyonun ekonomik olduğu kadar, sonuçları bakımından da sosyal bir olgu niteliği taşıdığını kaydeden Kalan, “Bu nedenle enflasyonu yalnızca fiyatlar genel düzeyinde gözlenen artışlar olarak değerlendirmek yetersiz olacaktır. Enflasyonla birlikte değer kaybeden yalnızca para birimi değil, aynı zamanda işverenin üretim azmi, işçinin alın teri, yani milletin servetidir. Bu bağlamda üreticisinden tüketicisine, kamu sektöründen özel sektörüne kadar ekonomi içerisinde yer alan bütün aktörler olarak, enflasyonla mücadelede topyekün bir duruş sergilemek zorundayız” şeklinde konuştu. Kalan, “Eylül ayı itibariyle yüzde 24,5 seviyesine yükselen enflasyon oranında, döviz kurunda gözlenen dalgalanmaların etkisiyle artış kaydeden girdi maliyetlerinin etkisi elbette yadsınamaz. Ancak yüksek kur - yüksek enflasyon sarmalından çıkış noktasında, iş dünyasının temsilcileri olarak bizler, enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin alacağı her türlü karara destek vermeye ve elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu bağlamda, MÜSİAD olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı enflasyonla mücadele paketini sonuna kadar destekleyeceğimizi ifade etmek isteriz” ifadelerine yer verdi.