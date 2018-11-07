Öğrenciler Hacivat ve Karagöz ile eğlendi

Darende Kültür Sanat Derneği tarafından organize edilen bir çalışma ile Darende'deki ilkokullarda öğrencilere yönelik Hacivat-Karagöz, kukla ve uzun adam gösterileri yapıldı.

Ankara'dan gelen kukla ve tiyatro sanatçısı Korhan Tucdan ve Salih Görkem tarafından yapılan gösteriler öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi. Cumhuriyet İlkokulu, Nadir İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile Yavuz Selim Anaokulunda yapılan gösterilerde, Seymen, Palyaço, Gaffur ve horon tiplemeleri ile izleyenleri güldüren kukla sanatçısı Korhan Tucdan, Hacivat-Karagöz gölge oyunu ile de öğrencileri uzun süre eğlendirdi. Ayaklarına taktığı aparatları ile boyunu iki katına çıkaran oyuncu Salih Görkem ise uzun adam tiplemesi ile çocukların ilgi odağı oldu.

Organizeyi gerçekleştiren Darende Kültür Sanat Derneği Başkanı İbrahim Alaattin Ateş yaptığı açıklamada, “Dernek olarak kuruluş günümüzden bu güne kadar ilçemizdeki kültür ve Sanat etkinliklerine imkanlarımız ölçüsünde destek verdik ve içerisinde olmaya gayret ettik. Yaptığımız son etkinlikte ise okullarımızdaki öğrencilerimize geleneksel kukla oyunları, Hacivat -Karagöz oyunları ve diğer etkinliklerde onları eğlendirmeye çalıştık. Bu etkinliklerin öğrencilere sunumunda bizlere gerekli izni veren başta ilçe kaymakamı Enver Hakan Zengince'ye ilçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce'ye ve okul müdür ile öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Bu tür etkinliklere ilerleyen zamanlarda imkanlar elverdikçe yapmaya devam edeceğiz. Tiyatro ve Kukla sanatçılarımız Korhan Tucdan ve Salih Görkem beyefendilere ilçemizde yaptıkları gösterilerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.