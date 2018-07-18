Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesinde yaşana kazada Elibol Kavşağında Malatya istikametinden Yeşilyurt istikametine gitmekte olan otomobil karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışma ile motosiklet üzerinde bulunan sürücü ve arkasındaki kişi savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ambulans sevk edilirken, ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.