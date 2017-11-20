Polat ve Kahtalı Suluköylülerle bir araya geldi

Yeşilyurt Belediyesi sınırlarındaki Suluköy Mahallesinde ikamet eden Cebrail Gül isimli vatandaşın evinde gerçekleşen sohbet toplantısına çok sayıda mahalle sakini katıldı. Karşılıklı fikir alış verişi şeklinde geçen toplantıda söz alan mahalle sakinlerinin talep, istek ve önerilerini sundu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, iletilen sorunların hızlı ve kalıcı çözümlerle halledilmesi için başkan yardımcılarına talimat verirken, İl Başkanı Kahtalı ise mahalle halkının ilettiği sorunların çözülmesi aşamasındaki süreci takip edeceğinin sözünü verdi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, gerçekleşen hizmetler ve yatırımlar hakkında mahalle sakinlerine bilgi vermenin yanı sıra Suluköy Mahallesinde var olan sorunları yerinde tespit etmek amacıyla gerçekleşen toplantının verimli ve faydalı geçtiğini söyledi. Mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin görüş ve düşünceleriyle Yeşilyurt’u kalkındırmaya çalıştıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “İl Başkanımız Hakan Kahtalı ile birlikte Suluköy Mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Oldukça verimli geçen sohbetimizde belediye hizmetleri ve projelerimizle ilgili bilgi aktardığımız mahalle sakinlerimizin yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini tek tek dinledik. Başkan Yardımcılarımız ve ilgili birimlerimize gerekli talimatları verdik. Bizim temel görevimiz ilçemizin en ucra noktasında yaşayan hemşehrimize kadar ulaşıp sorunlarına kalıcı çözümle bulmaktır. 3,5 yıllık görev dönemimiz içerisinde mahalle muhtarlarımızın ve mahalle sakinlerimizle diyaloglarımızı çok sıkı tuttuk, onların düşünce ve önerilerini dikkate aldık ve bu fikirler doğrultusunda hizmetlerimize şekil verdik. Bu diyaloglar neticesinde ilçemizde kapısını çalmadığımız elini tutmadığımız tek bir hemşehrimiz kalmadı. Saha çalışmaları sırasında halkımızla bir araya geliyoruz ancak böyle ev toplantıları hem bizim hem de vatandaşlarımızı açısından faydalı oluyor. Mahalle toplantılarını bu açıdan önemsiyoruz ve bundan sonrada mahalle ziyaretlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, “Suluköy Mahallesinde yaşayan kıymetli hemşehrilerimizin sorun, istek ve taleplerini dinlediğimiz sohbet toplantımız gayet güzel geçti. Belediye Başkanımız kendi görev alanlarında yaptıkları hizmetler ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Bizler de mahalle halkımızın ilettiği sorunların çözülmesi noktasında başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması için bu sürecin takipçisi olacağız. Bizi bağrına basan ve desteklerini esirgemeyen Suluköy Mahalle Muhtarımıza ve mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahalle toplantısında AK Parti İl Başkan Yardımcıları ile Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner de hazır bulundu.