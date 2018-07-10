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10 Temmuz 2018 11:48

Prizde takılı bırakılan elektrikli aletlere dikkat

Malatya’da bir evin mutfak kısmında çıkan yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Prizde takılı bırakılan elektrikli aletlere dikkat

10 Temmuz 2018 11:48

Yangına, prizde bırakıldığı elektrikli ev aletlerinin neden olduğu iddia edildi.


Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi İlyas Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerindeki bir sitenin birinci katında duman çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdiven yardımıyla dumanların çıktığı mutfağa girdi. Ev sahibinin il dışında olduğu öğrenilirken, mutfakta alev alan tost makinesi ve fırını aşağı atan ekipler yangına müdahale etti. Yangına zamanında müdahale edilirken, alevler diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin elektrik prizinden kaynaklandığı iddia edildi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.




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