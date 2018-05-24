Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 13:50

Ramazanda spor oyarısı

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Faruk Akçınar, belli kurallara uymak kaydıyla ramazan süresince de spor yapılabileceğini söyledi.

Ramazanda spor oyarısı

24 Mayıs 2018 13:50


Faruk Açınar, Ramazan boyunca hangi spor dalıyla uğraşılırsa uğraşılsın ciddi manada mineral ve su kayıpları yaşanabileceğini kaydederek, "Aslında oruç tutulmayan dönemle karşılaştırılınca oruç tutulan dönemde egzersizde oluşan bu kayıpların miktarı açısından ciddi bir farklılık yoktur. Tek ve en önemli farklılık oruç tutulan dönemde bu kayıpların hemen yerine konma şansının olmamasıdır. Bu da vücudun zayıf düşmesine neden olabilir. Dolayısı ramazan ayında da spor yapılabilir, ancak bunu mümkün olduğunca iftardan en az 2 saat sonraya koymak doğru olacaktır" dedi.


Sağlıklı yaşam için ramazan ayında spor yapanlara öneride bulunan Faruk Akçınar, "İftar öncesi veya iftarı takip eden saatlerde yapılacak 45 dakikalık yürüyüşler sağlıklı yaşam için en kolay ve ideal olanıdır" şeklinde konuştu.


“2 saat beklemek lazım”


Akçınar, iftar yemeğinin üzerinden en az 2 saat geçmeden spor yapılmaması uyarısında da bulunarak, "Eğer iftar yemeğinin ardından spor yapılacak ise iftarda fazla yağlı, sindirimi zor besinler tercih edilmemeli ve spor için yemeğin üstünden en az 2 saat geçmelidir. Çünkü sindirim sistemi işlevi görmeden yapılacak fiziksel aktivite kalp krizi başta olmak üzere, çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Aktiviteyi takiben de tekrar hafif şeyler yenilebilir. İftar öğünün ara öğün ile bölünmesi, hem iftarı takiben yapılan egzersizde oluşabilecek olası olumsuzlukları engeller hem de metabolizma ve sindirim sistemi açısından daha ideal olur" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç