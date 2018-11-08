Sadık Çiftpınar: “Sezon içerisinde Yeni Malatyaspor dışında hiçbir takımla ilgilenmiyorum”

Evkur Yeni Malatyaspor'un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, gelebilecek transfer teklifleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Sezon içerisinde Yeni Malatyaspor dışında hiçbir takımla ilgilenmiyorum. Biz sadece görüşmelerimizi Yeni Malatyaspor ile sürdürüyoruz” dedi.

E.Yeni Malatyaspor Kulübü'nün televizyonuna konuşan Çiftpınar, kulüpte şu ana kadar çok karakterli ve kaliteli futbolcularla birlikte çalıştığını ifade etti. Genç defans oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüpte iki şampiyonluk yaşadığını hatırlatarak, “Süper Lig'e çıktık ve ligde kalma başarısını elde ettik. Bunda tabi ki yönetimin, teknik direktörümüzün ve futbolcu arkadaşlarımızın payı büyük. Bu sezona da iyi başladık. İlk 3 maçta 7 puan topladık. Ligin ilk haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1, ikinci hafta ise sahamızda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettik. Konyaspor'a karşı içeride kaybettik. İçeride oynadığımız bir Sivasspor maçı var ki sonuca baktığımızda üzüldüğümüz bir maçtı ama 3-1'in ardından 4-2'den geriye geldik, maç 4-4 tamamlandı. Bütün ‘kazanırız' dediğimiz maçları kazanamadık, o biraz içimizde ukde kaldı” dedi.

“Alacağımız galibiyeti onlara armağan ederiz”

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan iki haftada iyi sonuçlar aldıklarını dile getiren Çiftpınar, şunları söyledi:

“Geride kalan iki haftada galibiyet aldık. Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını gol yemeden kazanmasını bildik. Güzel galibiyetler elde ettik. Önümüzde Trabzonspor karşılaşması var. O maçı da taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğini aldığımız sürece iç sahada karşımızda durabilecek bir takım yok. İyi oyun olmasa bile terimizin son damlasına kadar mücadele ediyoruz. İnşallah Trabzonspor maçında da tribünleri doldururlar. Bizde alacağımız galibiyeti onlara armağan ederiz.”

“Çok büyük bir yol kat ettik”

Başarılı defans oyuncusu, kalite bir takım olduklarını belirterek, “İçeride ve dışarıda rakiplerimizin bizden çekindiklerine inanıyorum. Şu anda zaten en az gol yiyen üçüncü takımız. Geçen sezon da en az gol yiyen beş takımdan birisiydik. Savunma konusunda Erol hocamızın da gelmesiyle çok büyük bir yol kat ettik. Eksiklerimizi gidermemiz açısından bize çok yardımcı oldu. İç sahadaki büyük maçlara farklı konsantrasyonla hazırlandık. Rakiplerimiz de her şeyin bilincinde buraya geliyorlar. Arkamızda iyi bir destek var. Bu bilinçle sahaya çıkıyoruz. Diğer maçlara da aynı şekilde hazırlanıyoruz ama büyük maçların konsantrasyonu farklı oluyor. Geçen sezon Trabzonspor ve Galatasaray'ı mağlup etmiş, Beşiktaş ile berabere kalmış, Fenerbahçe'ye mağlup olmuştuk. Fenerbahçe'yi de mağlup etmek bu sezona nasip oldu” değerlendirmesini yaptı.

“Trabzonspor maçında da 15 binin üzerinde taraftarın stada gelmesini istiyorum”

Çiftpınar, E.Yeni Malatyaspor'un Malatya'nın ortak paydası olduğunu dile getirerek, “Şehrimizin tanıtımı açısından çok önemli. Yayıncı kuruluş şehri ve takımı tanıtan yayınlar yapıyor. Galatasaray maçında yaklaşık 21 bin taraftar vardı. Trabzonspor maçında da 15 binin üzerinde taraftarın stada gelmesini istiyorum. Stadımız hemen hemen dolacaktır. Bu içerideki futbolu da etkiliyor. Isınmaya çıktığımızda atmosferi görüyoruz, bu bizi etkiliyor. Taraftarlarımızın stadı doldurmaları çok önemli. İnşallah cuma günü de bu atmosferi yaşarız” diye konuştu.

“Önce savunma yapmak her şeyden çok daha önemli”

Genç defans oyuncusu, ofansif anlamda da iyi işler yaptıklarını belirterek, “Önce savunma yapmak her şeyden çok daha önemli. İyi savunma yaptığınızda golü buluyorsunuz. Golü her türlü bulabiliyorsun, önemli olan kalende golü görmemek. Hocamız doğru bir stratejiyle takımı oynatıyor. Hep birlikte üzerine koymalıyız. Ofansif anlamda da iyi işler yapıyoruz” dedi.

“Gönlümüzde her zaman Malatyaspor var”

Gönlünde her zaman Malatyaspor'un yerinin olduğunu ifade eden Çiftpınar, “Bu şehir, camia, kulüp başarıların en büyüğünü hak ediyor. Bizim gönlümüzde her zaman Malatyaspor var. Burada olmasak da bu şehirden bağlantımı kesmem. Sözleşmemle ilgili konuyu bireysel olarak konuşmak istemiyorum. Başkanımıza da söyledim. Yetkilerimi verdiğim çok değerli bir ağabeyim var. Kendisi öz ağabeyim gibi değerlidir, kendisi başkanımızla irtibat halinde. İnşallah en kısa sürede görüşmeler neticelenir. Ben Malatyaspor'da olmaktan çok mutluyum. Kızım Battalgazi doğumlu, ikametim burada. 4,5 sezondur buradayım. Benim açımdan bir sıkıntı yok. İnşallah en kısa sürede neticelenir. Buradayım, 31 Mayıs'ta sözleşmem bitiyor. Gerekirse 1 Haziran'da oturur yeni sözleşme yaparım, bir sorun yok. Gelecek teklifleri hiç konuşmak istemiyorum. Sezon içerisinde Malatyaspor dışında hiçbir takımla ilgilenmiyorum. Biz sadece görüşmelerimizi Malatyaspor ile sürdürüyoruz” diye konuştu.