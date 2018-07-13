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13 Temmuz 2018 14:51

Sadıkoğlu’ndan Malatya ekonomisi için işbirliği vurgusu

MÜSİAD ziyaretinde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya ekonomisinin kalkınması ve iş dünyasının önünün açılması için birlik, beraberlik ve işbirliği içinde güzel işler yapacağımıza inancımız tamdır” dedi.

Sadıkoğlu’ndan Malatya ekonomisi için işbirliği vurgusu

13 Temmuz 2018 14:51


Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Meclis Başkanı Hasan Özkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan’ı ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Sadıkoğlu, “MÜSİAD, Malatyamız için önemsediğimiz ciddi bir sivil toplum kuruluşudur. Malatya ekonomisine katkısı olan, yön veren, vizyon ortaya koyabilen önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Malatya TSO olarak MÜSİAD ile birlikte yürütülecek tüm çalışmalarda bizlerin hazır olduğunu bilmenizi istiyorum. Çünkü Malatya’nın menfaatine olacak her projede güç birliğinin bize katkısı olacaktır. Bundan sonraki süreçte ciddi bir sinerji oluşturarak, Malatya ekonomisinin kalkınması, iş dünyasının önünün açılması ve projelerin daha üst seviyelere çıkması için birlik, beraberlik ve işbirliği içinde güzel işler yapacağımıza inancımız tamdır” şeklinde konuştu.


MÜSİAD Başkanı Kalan ise, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin Malatya için idealleri ve hayalleri olan bir yönetim olduğunu belirterek, “Bu yönetim bir enkaz devraldılar. Bu enkazdan sonra inşallah Malatya’nın yüz akı olacaklarına inancım tamdır. Şehrimizin ekonomisinin gelişmesi, büyümesi, insanımızın refah ve huzur seviyesinin artması için her ne gerekiyorsa elimizden gelen desteği vereceğiz” diye konuştu.




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