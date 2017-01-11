Sağlıkçılardan kan bağışı

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık-Sen Malatya Şubesi üyeleri ‘Kanımızda Canımızda Milli İradeye Feda’ sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Türk Kızılay’ının çağrısı üzerine yurdun dört bir tarafında başlatılan kan bağışı kampanyasına Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık-Sen Malatya Şubesi’de destek verdi. Malatya Kızılay Kan Merkezince Malatya İl Sağlık Müdürlüğü binasında başlatılan kampanyaya Malatya İl Sağlık Müdürü yetkilileri ile Sağlık-Sen Malatya Şube Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Kampanya ile ilgili konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran kış aylarında kan stoklarının düştüğünü belirterek “Bizde bu işi en iyi bilen ve anlayan bir kesim olarak gerekli hassasiyeti göstererek böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Kan bağışına katılan Sağlık- Sen’e ve çalışan personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl ise yaklaşık 3 bin 500 üyelerine SMS göndererek kan bağışı yapmaya davet ettiklerini belirterek, “Görüyoruz ki kampanyaya arkadaşlarımız ilgi göstererek kan vermeye gelmişler. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Dolaysıyla bugün kan verdik olay bitti değil. Bu süreklilik arz eden bir ihtiyaç olduğu için sürekli gerekli hassasiyeti göstermemiz lazım. Bağışlanan kan bizde eksikliğe neden olmayacak ama birini hayata tutunduracak. Büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanları, şimdi de kanıyla can veriyor. Sağlık çalışanlarının görevleri başında gerektiğinde kendi kanlarını vermekten çekinmemektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kan bağışında bulunuldu.