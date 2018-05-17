Samanlıoğlu ilk iftarını vatandaşlarla birlikte açtı

Samanlıoğlu, Battalgazi Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlarla birlikte ilk iftarını yaptı.

Battalgazi Belediyesi tarafından 15 Temmuz Millet Meydanı’nda İftar Çadırını ziyaret eden Samanlıoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Samanlıoğlu, vatandaşların Ramazan’ını tebrik ederek, birlikte iftar açtı.

Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Samanlıoğlu, " Ramazan ayına kavuşturan yüceler yücesine şükürler olsun. Allah’ın rahmeti, bereketi İslam Alemi ve Müslümanlarla olsun" diye konuştu.