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25 Şubat 2018 14:25

Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 0 (İlk yarı)

25 Şubat 2018 14:25

haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde Kardemir Karabükspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


23. dakikada Aytaç’ın kullanıldığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Doria meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


32. dakikada Cem’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı gitti.


44. dakikada ceza sahasına giren Adem şutunu çekti, kaleciden dönen topu Dening tamamlamaya çalıştı ancak bu kez de defans araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


45. dakikada Cissokho’nun ortasında altıpasta topla buluşan Aytaç gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.



Stat: Malatya


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Volkan Ahmet Narinç xx


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Rahman Buğra xx, Mina xx, Doria xx, Cissokho xx, Murat Yıldırım xx, Aytaç xx, Diallo xx, Dening xx, Adem xx, Boutaib xx


Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Pereıra, Barazite, Eren, Azubuıke, Sincere, Berk, Gılberto, Mustafa


Teknik Direktör: Erol Bulut


Kardemir Karabükspor: Çağlar xx, Ferhat xx (Özgür dk. 5 xx), Traore xx, Skulason xx, Hakan Aslantaş xx, Anton xx, İshak xx, Leandro xx, Cem xx, Ibanez xx, Kage xx


Yedekler: Furkan, Tayyib, Stahl, Ahmet, Murat Akın, Özgür Yılmaz, Alican, Yusuf, Andrıı


Teknik Direktör: Levent Açıkgöz


Gol: Doria (dk. 23) (Evkur Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Doria, Dening (Evkur Yeni Malatyaspor), Ibanez, Traore (Karabükspor)




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