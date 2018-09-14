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Suç makinesi yakayı ele verdi

Malatya’da 24 ayrı suçtan aranan şüpheli jandarmanın operasyonu ile saklandığı evde yakalandı.

Malatya'da 24 ayrı suçtan aranan şüpheli jandarmanın operasyonu ile saklandığı evde yakalandı.


Edinilen bilgilere göre 24 ayrı suçtan arama kaydı bulunan T. K. isimli şüphelinin Akçadağ ilçesine bağlı Darıca mahallesinde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri şahsın yakalanması için operasyon düzenledi.


Operasyonda saklandığı evde yakalanan şüpheli T. K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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