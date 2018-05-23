Sultansuyu Harasında "Vefa" iftarı

Geleneksel olarak her yıl yapılan iftar programına bu yılda 200’ü aşkın emekli işçi ve memurun yanı sıra işletme idaresi de katıldı. Sultansuyu Tarım İşletmeleri Müdürü Ahmet Karakeçe, iftar sonrası yaptığı konuşmada, davetlerine katılan emekli personellerine teşekkür etti. İşletmede çalışanların bir aile ortamında çalıştığını ve işletmenin bugünlere gelmesinde her çalışanın emeklerinin olduğunu ifade eden Karakeçe, “Sultansuyu geçmişte Osmanlı’da büyük görevler üstlenmiş ve hala bu görevini bölge çitçisi için yürütmektedir. Ülkemizin Osmanlıdan günümüze hizmetlerini devam ettiren ender kuruluşlardan bir tanesidir. Bu birlikteliğin sağlanmasında senede bir kez de olsa iftarda bir araya gelmemizde ki katkılardan dolayı Allah’ımız devletimize güç kuvvet versin” ifadelerine yer verdi.

İşletmen emekli olan personeller adına bir konuşma yapan Yaşar Esin ise “Bu iftar yemeklerini gelenek haline getiren işletme yetkililerine ve her kademede çalışan arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada emekli olduktan sonra yıllarca görüşemediğimiz arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu imkanı sağlayan Sultansuyu TİGEM idaresine teşekkür ediyorum. Bizim gerek iş hayatımız gerekse çocukluğumuz burada geçti. Her karış toprağında izlerimiz ve anılarımız var” şeklinde konuştu.

Sultansuyu Tarım-İş Sendikası Şube Başkanı Emekli Mustafa Katı da, "Bizler buraya saçımız siyah geldik, ak saçlı olarak ayrıldık. Görüyorum ki Sultansuyu Tigem de her gelen idareci değişik hizmetler yaparak, işletmenin genç ve dinamik kalmasını sağlamış. Şu anda görüyorum ki işletme emin ellerde, çalışkan fedakar bir müdür ve çalışan arkadaşlarımız var” diye konuştu.