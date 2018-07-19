Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 10:45

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Malatya’da takla atan otomobilin sürücü yaralandı.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

19 Temmuz 2018 10:45


Kaza Arguvan ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Arguvan istikametinde gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 FIP 02 plakalı araç kavşaktan çıkan bir başka araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu çevirmesi sonucu takla attı.


Kaza sonrası araçta kendisinden başka kimse bulunmayan sürücü kendi imkanlarıyla arabadan çıkıp 112’yi arayarak yardım istedi. Sürücü olay yerine gelen 112 ekibi tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç